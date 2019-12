Gagnez l’un des 10 Seagate Game Drives pour PS4, le cadeau de Noël ultime pour les amateurs de jeux !

Tous les joueurs seront un jour ou l’autre confrontés à un manque d’espace de stockage. Seagate leur a heureusement concocté une solution. Le Seagate Game Drive pour PS4, conçu en collaboration avec Sony, offre un espace de stockage rapide pour une vaste collection de jeux.

L’installation de jeux sur une console est certes un jeu d’enfant, mais nécessite beaucoup d’espace de stockage. Les derniers jeux deviennent de plus en plus lourds et les disques durs des consoles de nouvelle génération ne peuvent pas faire face à ce problème. C’est d’ailleurs la principale critique émise à l’égard de la PS4 Pro, un modèle haut de gamme ne disposant que d’un To d’espace de stockage.

Des jeux comme ‘Call of Duty WWII’, ‘Death Stranding’ et ‘Red Dead Redemption 2’ prennent facilement 60 Go d’espace. Ajoutez à cela le flux constant de mises à jour de plus en plus lourdes, et ce disque dur est rapidement plein. Résultat : vous devez régulièrement supprimer des jeux que vous ne jouez pas beaucoup pour pouvoir en jouer de nouveaux. Jusqu’à récemment, la situation sur PS4 était encore plus contraignante : vous ne pouviez pas faire autrement que de démonter le disque dur et le remplacer pour augmenter l’espace de stockage. Mais depuis peu, vous pouvez simplement connecter un disque dur externe à l’aide d’une mise à jour.

Des performances de jeu ultrarapides

Seagate a développé un disque dur externe spécialement pour la PS4 : le Seagate Game Drive pour PS4. Ce disque est non seulement conçu pour les consoles PS4 et porte le logo PS4 sur la pochette, mais est également fabriqué en collaboration avec Sony et est donc officiellement licencié pour les systèmes PS4. Ce disque peut aisément accueillir plus de 50 jeux.

Le Game Drive pour PS4 est doté de l’USB 3.0 haute vitesse pour des performances de jeu ultrarapides, comme si vous jouiez directement à partir du lecteur de la console interne. De plus, le jeu est prêt en environ trois minutes : il suffit de connecter le Game Drive à un port USB de votre PS4 pour effectuer les étapes simples et rapides. Ensuite, vous n’êtes plus contraint pendant un bon bout de temps de supprimer des jeux pour pouvoir profiter de votre nouvelle acquisition.

Le cadeau idéal pour les joueurs

