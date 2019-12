La nouvelle campagne “#ItTakesTwo” souligne l’importance des soins de réadaptation

À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, Handicap International lance une nouvelle campagne visant à souligner l’importance des services de réadaptation.

En effet, ces services sont difficilement accessibles dans les pays en développement, ce qui complique non seulement la mobilité des personnes handicapées, mais a également un impact sur leur vie sociale et professionnelle.

Environ un milliard de personnes vivent avec un handicap. Dans les pays en développement, les soins de réadaptation sont souvent insuffisants, ce qui signifie que plus de la moitié des personnes handicapées de ces pays ne bénéficient pas de l’assistance nécessaire. Avec la campagne “#ItTakesTwo”, Handicap International souhaite promouvoir l’accès aux soins de réadaptation.

Des soins de réadaptation adaptés permettent aux personnes vulnérables de gagner en autonomie et augmentent leurs chances sur le marché du travail. Cela se traduit par une augmentation de l’emploi, une diminution des frais médicaux et des problèmes psychologiques.

«Si les personnes handicapées n’ont pas accès aux services de réadaptation, beaucoup parmi elles ne pourront pas aller à l’école, trouver du travail et participer activement à la vie de la communauté», déclare Catalina Devandas-Aguilar, rapporteuse spéciale des Nations unies pour les droits des personnes handicapées. «Elles ne seront par conséquent pas en mesure de réaliser pleinement leur potentiel.»

A deux, on est plus fort

En 2020, Handicap International mènera des projets de revalidation dans 36 pays. L’accent y sera mis sur la réadaptation physique et fonctionnelle et la formation des professionnels de la santé locaux. L’organisation tente également de rassembler les autorités locales et d’autres ONG avec la communauté en vue d’améliorer la qualité des soins. Dans les situations d’urgence, elle met en place des solutions temporaires, par exemple pour fabriquer des prothèses. Handicap International teste aussi des innovations technologiques, telles que l’impression de prothèses en 3D, susceptibles d’améliorer les soins de réadaptation.

La campagne de l’ONG internationale souligne l’importance de la réadaptation physique et fonctionnelle pour permettre aux personnes de retrouver leur autonomie.

Handicap International insiste aussi sur le fait qu’elle ne peut mettre en oeuvre et promouvoir de tels projets qu’avec l’aide de la population. “#ItTakesTwo” fait également référence à la manière dont les personnes handicapées voient leur qualité de vie s’améliorer quand elles bénéficient d’un soutien, que ce soit de leur famille, de leurs amis, d’autres personnes handicapées, de leur employeur ou encore d’experts de Handicap International.