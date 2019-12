Etienne Daho atteint du sida : la rumeur qui l’a profondément marqué

Dans les années 1990, une rumeur folle circulait à propos de l’artiste : puisqu’il s’impliquait pour la recherche contre le sida, c’est qu’il en était forcément atteint. Une rumeur qui a fortement touché Etienne Daho et qui, encore aujourd’hui, lui colle à la peau.

Dans une interview accordée au magazine Têtu, Etienne Daho est revenu, avec beaucoup d’émotions, sur une rumeur qui l’a particulièrement touché.

Dans les années 1990, Etienne Daho monte le projet « Urgence : 27 artistes pour la recherche contre le sida ». Il réunit de grands artistes français autour de cet album caritatif, dont les bénéfices sont entièrement reversés à l’Institut Pasteur. « Il y avait une telle omerta autour de la maladie que nombre d’artistes ont refusé d’y participer, par crainte d’être associés à ce fléau », expliquait-il.

Etienne Daho a été le premier visé par cette association plus que douteuse. De son implication dans la recherche contre le sida et de sa lutte pour la déstigmatisation est née une rumeur malveillante. « Je m’en suis pris plein la gueule, mais j’avais une obligation morale de produire ce disque. Suite à quoi, les gens ont commencé à dire : ‘Si la question le préoccupe tant, c’est qu’il est beaucoup plus concerné qu’il ne veut bien l’admettre.' »

Un silence empreint de classe

Quelques années plus tard, alors qu’il faisait la promotion de son disque Eden (qui sera sacré disque d’or), la rumeur prend de l’ampleur. Elle le dit atteint du sida, voire mourant. Ces dires étaient totalement faux, mais cet épisode a profondément marqué l’artiste.

Si à l’époque le chanteur ne s’était pas exprimé sur ces bruits de couloir, c’est avant tout par délicatesse, comme le souligne Purepeople. « Je n’allais pas prendre un clairon pour hurler que, non, je n’étais pas malade » développe-t-il. « Non seulement pour éviter de faire de l’ombre au disque, mais aussi par respect et solidarité pour mes amis qui n’avaient pas eu cette chance… Résultat, la rumeur a duré quelques années ».

Le chanteur a d’ailleurs révélé dans le magazine Têtu qu’aujourd’hui encore, cette rumeur ne l’a pas totalement quitté. « Il y a encore des gens qui disent : ‘Tu es en forme, malgré tout’», s’attriste Etienne Daho.