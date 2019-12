Bruxelles cherche des artistes pour embellir la station Simonis

Bruxelles Mobilité et la STIB, la société de transports publics à Bruxelles, lancent lundi un appel aux graffeurs, peintres et fans de street art désireux de réfléchir à des projets d’habillage de deux trémies de la station Simonis, avenue de Jette et avenue de la Liberté à Koekelberg.

Cet automne, des projets de street art ont été réalisés sur les trémies Jamar et Lemonnier près de la Gare du Midi.

Les projets pour Simonis doivent être remis pour le 3 mars et seraient réalisés au printemps 2020. La sélection du projet lauréat sera finalisée au plus tard le 31 mars 2020. Un formulaire en ligne est à compléter via le lien https://forms.gle/pDm7XotHRCVwLybC9