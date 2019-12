Blessé, un phoque agonise dans l’eau à cause de touristes

Un phoque est décédé la semaine dernière dans le comté du Dorset, dans le sud-ouest de l’Angleterre, à cause de touristes qui tentaient de le prendre en selfie.

L’animal a été retrouvé sur la plage la semaine dernière, comme le rapporte le Dorset Echo. Il était blessé à la nageoire à cause d’une ligne de pêche. Contactée pour le sauver, l’association de bien-être animal « Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals » a constaté qu’il avait tout simplement disparu! Effrayé par une foule de touristes qui tentait de prendre des selfies avec lui, il était retourné dans l’eau.

Update – the injured seal pup that was chased back into the sea yesterday by people taking photos has been safely confined and taken to our wildlife hospital – thanks to @BDMLR and Insp. Ken Snook #helpourwildlife @RSPCA_official @RSPCAWestHatch 78 pic.twitter.com/6hvijibf43 — RSPCA Frontline (@RSPCA_Frontline) November 25, 2019

L’animal est revenu un peu plus tard et a été pris en charge par l’association. Il n’a malheureusement pas pu être sauvé. « Le phoque sauvé était émacié et portait une longue blessure le long de la nageoire », confirme un porte-parole. « Le vétérinaire a nettoyé la plaie mais l’infection était déjà dans l’os. En se basant sur la longueur de sa blessure et l’impact qu’elle aura sur sa vie future, la décision a été prise de l’euthanasier ».

D’après le tabloïd The Sun, le phoque aurait connu le même sort s’il avait été soigné tout de suite. Il aurait par contre évité d’agoniser pendant plusieurs heures.