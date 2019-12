Éjectée de Miss Monde, l’ex-Miss Ukraine porte plainte pour discrimination

Une ancienne Miss Ukraine, qui assure avoir été exclue du concours de «Miss Monde» car elle est mère et divorcée, a annoncé lundi qu’elle attaquait en justice les organisateurs du concours de beauté pour discrimination devant un tribunal londonien.

«Nous demandons le changement des règles» de Miss Monde, a affirmé sur son compte Instagram Veronika Didoussenko, 24 ans, après avoir lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec le mot-clé «#righttobeamother» (« droit d’être mère »). «La raison pour laquelle je n’ai pas été autorisée à participer à Miss Monde après avoir remporté le titre Miss Ukraine, c’est que j’avais été mariée et que j’avais un enfant», affirme Mme Didoussenko, gagnante du concours ukrainienne en 2018 et mère d’un garçon de cinq ans.

Elle affirme que selon une loi britannique, «la politique de participation de Miss Monde est discriminatoire pour plusieurs motifs, notamment le statut matrimonial, la grossesse et la maternité».

Mums mean the world to us. They should to you too, @MissWorldLtd. We’re with you, @VDidusenko! #righttobeamother #growup #its2019https://t.co/i0BMMurpdu

— Elvie (@elvie) December 2, 2019