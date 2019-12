Primera Division – Lionel Messi offre la victoire au Barça face à l’Atlético

Le FC Barcelone s’est adjugé le choc face à l’Atlético Madrid (0-1) dimanche soir lors d’un match comptant pour la 15e journée de Liga. Comme souvent dans ce genre de matches serrés, c’est Lionel Messi qui est venu faire la différence sur une frappe enroulée à la 86e minute. Pour son retour au stade Wanda Metropolitano, Antoine Griezmann a reçu un accueil hostile de la part de son ancien public avant et pendant la rencontre. Les Madrilènes ont mis une forte pression lors la première mi-temps avec une frappe sur le poteau et deux tentatives de la tête sauvées par le portier allemand Marc-André ter Stegen. La Barça a émergé à partir de la demi-heure de jeu avec son trio offensif redoutable mais c’est Gérard Piqué qui s’est procuré la meilleure opportunité des siens avec une tête sur la latte (42e).

La deuxième mi-temps, plaisante et indécise, a vu les Catalans prendre progressivement le contrôle de la rencontre et finalement faire la différence sur une action emmenée par Messi. L’Argentin s’est appuyé sur Luis Suarez avant de placer le ballon magnifiquement dans le petit filet d’une frappe enroulée du pied gauche. C’est le 9e but en autant de matches de championnat cette saison pour le capitaine barcelonais, qui pourrait décrocher lundi un sixième Ballon d’Or.

Grâce à ce succès, le Barça revient à la hauteur du Real Madrid en tête de Liga avec 31 points. L’Atlético Madrid est 6e avec 25 points.

