Marathon de Fukuoka – Koen Naert sur un mode mineur pour son dernier marathon avant les Jeux

Koen Naert a fini dimanche 18e, en 2h15:51, du marathon de Fukuoka, au Japon. Un chrono modeste pour le champion d’Europe qui courait à cette occasion son dernier marathon préparatoire avant les Jeux de Tokyo l’été prochain. Les dix premiers kilomètres de Koen Naert ont été les plus rapides, il n’a cessé de ralentir ensuite. Au fur et à mesure qu’il ralentissait, il reprenait paradoxalement ses concurrents. Après 10 kilomètres, il était 35e, à mi-parcours 34e en 1h06:14. Après 30 kilomètres, il pointait à la 28e place en 1h35:03. Au 35e kilomètre, il était 24e, et 19e après le 40e, en 2h08:25. Il a finalement conclu le marathon en 2h15:51, en 18e position. Le Marocain Dazza El Mahjoub a remporté la course en 2h07:10.

Le record personnel de Koen Naert est, depuis le mois d’avril à Rotterdam, de 2h07:39.

Le temps n’était pas idéal pour un marathon dimanche à Fukuoka, une ville située à 1.100 kilomètres de Tokyo, à l’ouest du Japon. La température et le taux d’humidité dans l’air étaient relativement élevés (20°C et 60%).

