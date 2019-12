Les 10 ans du Traité de Lisbonne pour marquer le début de Charles Michel au Conseil

Une photo de famille et une courte cérémonie à la Maison de l’histoire européenne pour célébrer le 10e anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne ont marqué les premiers pas officiels, dimanche, de Charles Michel à la tête du Conseil européen où il remplace le Polonais Donald Tusk. « Aujourd’hui, nous faisons plus que regarder en arrière. Nous célébrons un nouveau départ avec beaucoup d’enthousiasme et d’espoir », a notamment déclaré l’ancien Premier ministre belge.

A ses côtés, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission qui prend également ses fonctions ce 1er décembre; Christine Lagarde désormais à la tête de la Banque centrale européenne (BCE) et David Sassoli, le président du Parlement européen élu en juillet dernier.

« C’est un bon endroit pour relancer les chantiers européens (…) Le fait que les quatre institutions soient ensemble ici aujourd’hui symbolisent cette nouvelle saison », a souligné ce dernier.

Ursula von der Leyen a quant à elle appelé à une Union plus forte et plus engagée en faveur de l’environnement. « Il est de notre responsabilité de léguer une Union plus forte que celle dont nous avons hérité », a-t-elle notamment déclaré.

Signé le 13 décembre 2007 et entré en vigueur le 1er décembre 2009, le Traité de Lisbonne a modifié l’architecture institutionnelle de l’Union européenne, avec la création, entre autres, du Conseil européen, composé des chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’UE.

Source: Belga