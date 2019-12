« La Reine des Neiges 2 » gravit les sommets du box-office nord-américain

Le box-office nord-américain s’est figé devant « La Reine des Neiges 2 » qui a empoché 85,2 millions de dollars ce week-end, selon des chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. La reine Elsa, sa soeur Anna et le bonhomme de neige Olaf ont même raflé 124,7 millions de dollars sur cinq jours, le jeudi de Thanksgiving étant férié aux Etats-Unis. Il s’agit d’un record pour ce long week-end, selon le magazine Variety.

Le deuxième volet de cet immense succès des studios Disney s’attache à l’histoire de la famille royale d’Arendelle et promet de répondre aux interrogations des fans, notamment sur l’origine des étonnants pouvoirs d’Elsa.

Pour sa sortie dans les salles nord-américaines, le week-end dernier, il avait déjà empoché 130 millions de dollars, le troisième meilleur départ pour un film d’animation derrière les « Indestructibles 2 » (2018) et « Le Monde de Dory » (2016), selon Variety.

Au total, ces nouvelles aventures glacées en sont déjà à plus de 287 millions de recettes, rien que dans les salles des Etats-Unis et du Canada.

source: Belga