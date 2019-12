Formation fédérale – Réunion secrète, samedi soir, entre partis d’une éventuelle coalition arc-en-ciel

Une réunion secrète s’est tenue samedi soir, sous la houlette de Paul Magnette, entre partis d’une éventuelle coalition fédérale arc-en-ciel (PS, sp.a, MR, Open Vld, Ecolo et Groen), rapporte dimanche soir la presse flamande. Ni le CD&V, ni la N-VA n’y ont été conviés, selon les quotidiens Het Laatste Nieuws et De Tijd.

Une attitude qui témoigne d’un « manque total de respect », a réagi sur Twitter, le candidat à la présidence du CD&V Sammy Mahdi.

Ceci dit, que les chrétiens démocrates flamands n’aient pas été invités ne constitue pas réellement une surprise, eux qui multiplient les déclarations, ces derniers jours, pour dire à quel point ils trouvent « imbuvable » la note de Paul Magnette dont certains éléments ont fuité.

Dimanche midi, le vice-Premier ministre et négociateur du CD&V au fédéral CD&V Koen Geens a encore redit sa volonté de voir la N-VA entrer dans la danse, plaidant pour une mission de « co-information » menée par Paul Magnette et Bart De Wever.

« Ce dont je voudrais convaincre les francophones, c’est que la N-VA est aussi incontournable pour les partis néerlandophones que le PS l’est pour l’instant pour les partis francophones », a-t-il notamment affirmé. « Ce n’est pas une question de sympathie. C’est une question de viabilité du pays à long terme. Si nous faisons une erreur maintenant, nous risquons d’avoir une majorité nationaliste en Flandre en 2024 », a ajouté Koen Geens.

Dimanche soir, aucune confirmation n’a pu être obtenue du côté du président du PS.

Source: Belga