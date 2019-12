Alost retire son carnaval de la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco

Le bourgmestre d’Alost Christoph D’Haese (N-VA) a lui-même retiré le carnaval alostois de la liste du patrimoine immatériel de l’humanité de l’Unesco, a-t-il annoncé dimanche à TV Oost Nieuws et VTM NEWS. La ville a pris cette décision car elle s’attend au retrait de cette reconnaissance mi-décembre, à cause d’un char accusé de véhiculer des clichés antisémites. L’année dernière, un char de la compagnie Vismooil’n avait entraîné l’événement folklorique sur le chemin de la polémique. Il transportait des personnages juifs caricaturaux défendant un coffre que l’on supposait rempli d’argent.

Malgré plusieurs rencontres entre les parties concernées et une visite du bourgmestre d’Alost à l’Unesco, à Paris, aucun compromis n’a été trouvé.

Alost est donc convaincu que son carnaval sera exclu de la liste du patrimoine immatériel de l’humanité mais ne veut pas être censuré, explique Christoph D’Haese. « Les habitants d’Alost ont subi des reproches grotesques », ajoute-t-il dans un communiqué de presse transmis à TV Oost Nieuws. « Nous ne sommes ni antisémites ni racistes. Tous ceux qui soutiennent cela sont de mauvaise foi. Alost restera toujours la capitale de la moquerie et de la satire. »

La ville a donc décidé de retirer elle-même son carnaval de la liste de l’Unesco.

