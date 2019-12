Une fusillade aux États-Unis fait onze blessés

Onze personnes ont été blessées par balles, dont deux grièvement, dans la nuit de samedi à dimanche dans un quartier touristique de La Nouvelle-Orléans, a indiqué la police de cette ville du sud des Etats-Unis.

«A 03h21 (10h21, heure belge GMT), des officiers de la NOPD (New Orleans Police Department ndlr) près des lieux ont rapporté entendre des coups de feu. En arrivant sur place, les policiers ont découvert plusieurs individus touchés par balles», a écrit dans un communiqué la police locale, assurant qu’aucun membre des forces de l’ordre n’avait été blessé.

Dix victimes ont été transportés dans les hôpitaux des environs. Une onzième personne s’est rendue à l’hôpital par ses propres moyens. Deux des individus blessés sont dans un «état critique», selon les autorités.

Aucun suspect n’a été pour l’heure arrêté mais la police a indiqué sur Twitter avoir détenu près des lieux du drame un individu dont la «possible implication dans cet évènement fait toujours l’objet d’une enquête».

La fusillade a éclaté à l’entrée du «French Quarter», un quartier très prisé des touristes au cours du week-end de Thanksgiving, l’occasion pour les fans de football américain de se rassembler pour le derby qui oppose la Grambling State University à la Southern University.

#NOPD is investigating a shooting in the 700 block of Canal Street. Initial reports showing multiple victims. A suspect has been apprehended near the scene. No further details at this time. #NOPDAlert

— NOPD (@NOPDNews) 1 décembre 2019