Avoir l’air jeune grâce à l’oxygène ? On a testé pour vous

Des soins anti-âge, il y en a pléthore, avec leurs promesses de jouvence plus originales les une que les autres. Le dernier né propose d’insuffler une dose massive d’oxygène pur directement au cœur de votre derme fatigué par les nuits courtes, le soleil, le froid, et le smog.

Vous le savez bien, les journalistes de votre Metro se donnent corps et âme pour expérimenter des soins divers et variés (vous souvenez-vous du soin à la bave d’escargots? Ou du massage tantrique?). Cette fois-ci, le défi semblait facile à relever: un peu d’air pur et le tour est joué.

Et pourtant… En arrivant dans la très épurée et médicalisée cabine de soin, je n’en menais pas large. Le souvenir du dernier rendez-vous chez le dentiste n’étant pas loin, lui aussi usant et abusant d’un petit embout souffleur narquois, comme celui que je vois juste là. Heureusement, tout va être fait pour que je sorte le visage apaisé, on ne devrait donc pas trop me torturer. Je m’allonge docilement et ça s’enchaîne. Dans l’ordre: nettoyage de mon minois, peeling aux «acides de fruits» (là, je ne vais pas vous mentir, ça pique un peu, mais c’est à cause des «microlésions» de mon épiderme, m’explique mon gentil bourreau). Puis on me badigeonne visage et cou d’une crème à base de principes actifs, entre autres du collagène et de l’élastine, ce qui me paraît fort à propos me dis-je, sûrement influencée par la production publicitaire du troisième millénaire.

Et c’est là que le précieux O2 entre en jeu. «C’est de l’air pur», m’explique-t-on (ah? Vous n’avez pas comprimé l’air de la petite ceinture, d’un lundi à 17h30? C’est bien pensé ça). Pendant une dizaine de minutes, le petit embout en plastique, manipulé par une gentille jeune femme au rire qui sonne comme celui d’une princesse Disney, propulse de l’air sur mon visage, façon Kaa. J’ai confiance. C’est agréable comme des microcaresses, toutes fraîches, qui viennent faire pénétrer la crème. Elle pénètre vite, les caresses, ça aide. Et comme je suis un peu déshydratée, ma peau «boit» bien (ce n’est pas de ma faute, je venais de faire un article sur le Beaujolais Nouveau). Je me sens comme un plastique d’emballage à bulles raplaplas et ces dernières sont en train d’être regonflées à bloc. Encore un peu de crème, encore un peu d’air pur et hop j’ai retrouvé bonne mine!

Les jours qui ont suivi, je ne me suis pas transformée en Arielle ou Aurore, mais j’ai vraiment l’impression que ma peau est plus galbée. L’effet s’est surtout vu trois jours après. L’idée évidemment, comme le conseille la pétillante et sans âge Zoubeida, qui a ouvert le centre, c’est de faire une cure de cinq semaines avec un soin par semaine. Ce dernier coûte 100 € par séance de 40 minutes.(lh)

