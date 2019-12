Un automne des plus banals du côté de la météo

L’automne météorologique (septembre, octobre, novembre) aura été assez banal, d’après le bilan de l’Institut royal météorologique publié dimanche. Globalement, les mois de septembre et octobre ont été un peu plus chauds que la normale, tandis que novembre a été un peu plus frais.

Sur les trois mois, la température moyenne a donc été un rien supérieure à la normale saisonnière (11,3°c au lieu de 10,9°c).

Au cours de la saison, les températures à la station de mesure d’Uccle ont varié entre -2,4°c et 27,1°c. Sur l’ensemble du territoire, c’est à Koersel et Kleine-Brogel que le mercure a grimpé le plus haut, jusqu’à 28,4°c le 21 septembre, et à Elsenborn qu’il est tombé le plus bas, à -6,5°c le 20 novembre.

Un mois d’octobre pluvieux

Côté précipitations, les mois de septembre et novembre ont été un peu plus secs qu’en moyenne, alors qu’octobre a connu plus de précipitations que la normale. «Au total, on a récolté à Uccle un peu moins de précipitations que la valeur normale au cours de la saison: 209,3 mm pour une normale de 219,9 mm», précise l’IRM. Le 1er octobre a été le jour le plus humide du trimestre.

Le soleil, assez absent du 24 septembre au 21 octobre, aura finalement brillé autant que d’habitude puisqu’il a montré ses rayons pendant 322h23 minutes à Uccle, soit à peine 23 minutes de plus que la moyenne automnale.

Le vent s’est lui aussi inscrit dans les normales de saison, avec une vitesse moyenne de 3,6m/s.