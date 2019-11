Tirage EURO 2020 – France, Allemagne, Portugal, le groupe « que personne ne voulait »

Le groupe le plus compliqué est sans conteste celui qui regroupe la France, l’Allemagne et le Portugal, un groupe « que personne ne voulait », résume le sélectionneur du Portugal Fernando Santos, mais « il faut l’accepter », philosophait Didier Dechamps, le patron des Bleus, à l’issue du tirage au sort de l’Euro 2020 de football samedi à Bucarest. Une équipe issue des barrages complètera le groupe. « Deux champions du monde, un champion d’Europe et vainqueur de la Ligue des nations, je pense que c’est un groupe que personne ne voulait puisque chaque équipe voulait éviter les deux autres », a commenté Fernando Santos. « C’est assurément un groupe difficile avec l’Allemagne et la France qui sont toujours favoris à remporter les compétitions auxquelles elles participent. Mais le Portugal est également candidat (à la victoire, ndlr), nous l’avons fait en France à l’Euro 2016 quand personne ne l’attendait, nous avons gagné la Ligue des nations donc nous verrons bien. »

Pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, la France « doit être prête tout de suite ». « C’est le groupe le plus difficile, mais on doit l’accepter, c’est comme ça. Cela demandera à l’équipe de France d’être prête tout de suite. C’est un groupe compliqué sur le papier de part la qualité des adversaires et les derniers résultats qu’ils ont eus. Je ne saute pas au plafond quand il y a un tirage qui peut paraître plus abordable. On est dans une situation qui est peut-être la pire car le barragiste (qui complètera le groupe en mars) pourrait être le meilleur des barragistes (celui de la voie A). Mais il faudra être prêt ».

Didier Deschamps a confirmé que l’équipe de France aurait pour camp de base son habituel centre d’entraînement de Clairefontaine: « On y est bien, on a nos repères. Les trajets ne sont pas très longs », a-t-il expliqué. Avant d’assurer qu’il allait se pencher rapidement sur l’identité des prochains adversaires des Bleus pour la trêve internationale de mars, où deux matches amicaux seront organisés. Le nom de la Belgique avait été cité.

Joachim Löw, le sélectionneur de l’Allemagne, était aussi très direct en zone mixte: « C’est purement et simplement le groupe de la mort. Mais mon envie n’en est que plus forte. Ce sont des matches super, cela va être une vraie fête du football à Munich (l’Allemagne jouera ses trois matches à Munich, ndlr). Les supporters peuvent déjà se réjouir. Tout le monde va devoir jouer à ses limites dans ce groupe. On va devoir être à fond dès le début. La France est la meilleure équipe du groupe, oui je pense. Elle est championne du monde, depuis trois, quatre ans elle monte en puissance. Elle est favorite du groupe. Notre équipe est jeune, mais sera va être un défi énorme et une grande motivation. »

France-Allemagne ouvrira ce groupe F.

Source: Belga