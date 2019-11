NBA – Dix à la suite pour les Lakers, une première depuis dix ans

Rien ne résiste pour l’heure dans le championnat NBA aux Los Angeles Lakers et à leurs deux futurs Hall of Famers : LeBron James et Anthony Davis. Vendredi, au lendemain du jour de repos dû à Thanksgiving, Washington a explosé en vol au Staples Centre: 125-103. Davis a rendu une feuille de stats de 26 points et 13 rebonds et James de 23 points et 11 assists. Bien. Sauf que les deux héros n’ont pas joué le dernier quart, le marquoir indiquait déjà 105-79 après 36 minutes. Du coup, c’est fort. Le bilan des Lakers au mois de novembre est de 14 victoires et une défaite. Voilà dix ans qu’ils n’avaient plus aligné une série de dix succès. A l’époque, les champions en titre angelinos avaient pour stars Kobe Bryant et Pau Gasol. Avec un classement fort de 17 victoires contre 2 défaites, les Lakers caracolent en tête à l’Ouest. D’autant que les Clippers ont été battus 107-97. Kawhi Leonard (19 pts, 7 reb, 7 ast) était trop esseulé face à ses anciens partenaires. Paul George, l’autre All Star arrivé cette saison à « Lock City », a été particulièrement maladroit (2/11) d’où un total de 5 points indigne de ses 22,6 points en moyenne. Les Clippers occupe le 3e rang de la Conférence occidentale (14 v-6 d).

Le leader de la Conférence Est, Milwaukee, a lui aussi porté à dix le nombre de ses succès consécutifs. Les Bucks sont venus s’imposer 100-109 à Cleveland. Giannis Antetokounmpo a justifié son titre de MVP sortant : 33 points, dont 11 dans le dernier quart, au marquoir et 12 rebonds. De quoi proposer un 19e double-double depuis l’entame du championnat. Milwaukee compte 16 victoires et 3 défaites au classement.

Malgré la perte de Kawhi Leonard, Toronto, le champion en titre, traverse aussi une bonne passe. Son 6e succès de rang, 83-90 à Orlando, le place au 3e rang à l’Est (14 v-4 d). Et la bonne nouvelle est que Kyle Lowry devrait être de retour dimanche. Il n’a plus joué depuis le 9 novembre et sa blessure au pouce.

Luka Doncic est bien parti pour devenir le meilleur joueur européen de l’histoire. Le meneur slovène de Dallas a égalé son record en carrière sur le parquet de Phoenix (42 pts) où les Mavericks se sont imposés 113-120. Il s’est bien repris après un match plus difficile contre les Clippers (22 pts à 4/14 et 0/8 à 3 pts). Doncic ne s’est pas contenté d’enfiler les paniers, il a donné 11 assists et 9 rebonds. Il devient le 3e joueur de l’histoire à boucler un mois de compétition sur un triple-double en moyenne avec au moins 30 points inscrits. Dallas, 4e à l’Ouest, et Doncic auront l’occasion de mesurer leurs progrès dimanche sur le parquet des Lakers.

