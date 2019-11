L’assaillant abattu est un ex-prisonnier condamné pour terrorisme

L’homme suspecté d’avoir poignardé à mort deux personnes à Londres, vendredi, a été identifié par les autorités. Il s’agit d’un ancien prisonnier condamné pour terrorisme. Usman Khan, 28 ans, avait été condamné en 2012 pour des infractions terroristes, a indiqué le chef de l’antiterrorisme britannique, Neil Basu, dans un communiqué tard vendredi.

« Il avait été libéré sous conditions en décembre 2018 et, clairement, une ligne claire de l’enquête est de déterminer comment il est parvenu à préparer cette attaque », selon le responsable policier, qui a précisé qu’un perquisition était en cours dans un lieu du comté de Staffordshire, dans le centre de l’Angleterre.

M. Basu a ajouté que les deux personnes tuées dans l’attentat étaient un homme et une femme. Trois autres personnes, un homme et deux femmes, ont été blessées et sont toujours hospitalisées.

Source: Belga