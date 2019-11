Jupiler Pro League – Un doublé de Rezaei contre Waasland-Beveren propulse Charleroi au 2e rang, Zulte bat Eupen

Charleroi s’est provisoirement hissé au deuxième rang de la Jupiler Pro League grâce à sa victoire 2-0 sur Waasland-Beveren, samedi, dans le cadre de la 17e journée de la Jupiler Pro League. Zulte Waregem s’est joué d’Eupen 1-0 et intègre le top-6. Contre Waasland-Beveren, l’inévitable Kaveh Rezaei a fait trembler les filets à deux reprises en première période en faveur de Charleroi. A la 27e minute, l’Iranien était le premier à la récupération d’un tir de son compatriote Gholizadeh repoussé par Pirard. A la 39e, il concluait un mouvement initié par Ilaimaharitra et poursuivi par un centre de Fall. C’est le 5e but de Rezaei lors des quatre derniers matchs.

En seconde période, Penneteau a été sauvé à deux reprises par ses montants, sur une frappe de Verreth (57e) et une reprise de Durmishaj (88e).

Avec ce septième match de rang sans défaite (six victoires et un partage), Charleroi, 31 points, s’installe provisoirement à la deuxième place, aux côtés de l’Antwerp, à 8 points du Club Bruges, vainqueur 1-0 de Mouscron en fin d’après-midi. Charleroi et Bruges doivent encore s’affronter en match d’alignement. Le Standard (30) et La Gantoise (29) jouent dimanche, respectivement contre le Cercle et à Courtrai. Waasland-Beveren, 11 points, est 15e et avant-dernier.

Zulte-Waregem a intégré le top-6 grâce à sa victoire (1-0) sur Eupen. Gianni Bruno a inscrit le seul but du match d’une frappe enroulée de l’entrée du rectangle (23e). Zulte Waregem prend la sixième place avec 28 points, dépassant Malines (27), battu 1-0 par l’Antwerp vendredi. Eupen, 16 points, occupe la douzième position.

Source: Belga