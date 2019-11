Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Jaco (réf. 11467)

Une maison chaleureuse et dynamique sans chats, c’est ce dont j’ai besoin. Un maître doux et actif qui me guide ici et là. Je peux aller sans problèmes dans la voiture et avec d’autres chiens. Les chats ou autres petits animaux domestiques sont interdits. J’ai besoin d’un jardin clôturé et de beaucoup d’exercice. Je rêve de longues promenades. Qui va enfin me donner ma chance ? Je vous en serai immensément reconnaissant!

Sexe Mâle Age 4 ans Race Croisé Taille 51 cm Pelage poils courts Poids 28 kg

Habib (réf. 16613)

J’ai été trouvé en rue, complètement décharné et affaibli, je tenais à peine sur mes pattes… Au refuge, je commence doucement à reprendre des forces même si je suis encore trop maigre, et j’ai déjà conquis le cœur de tout le monde : je suis si gentil, jouette, affectueux et sociable envers tous ! Celui qui décidera de m’adopter, trouvera en moi la loyauté et le bon caractère du Podenco et fera de moi incontestablement son meilleur ami à vie !

Sexe Mâle Age 1 an Race Podenco Taille 46 cm Pelage Poils courts Poids 12 kg

Jaime (réf. 14244)

Je suis un petit gabarit, facile à emporter partout, pour se promener, s’asseoir à une terrasse et profiter de la vie avec mon maître. Dans le passé, j’ai connu la vie dans une maison et je sais comment bien me comporter. Je suis très affectueux et enjoué, je suis un joyeux gamin qui aime l’action et les promenades. J’ai un bon caractère, j’adore les gens et je me tiendrai fidèlement à vos côtés si vous me donnez une chance…

Sexe Mâle Age 4,5 ans Race Croisé Taille 36 cm Pelage Poils courts Poids 7 kg

Vous êtes intéressé par Jaco, Habib, Jaime, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr