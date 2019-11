Quatre villes à découvrir pour les accros au shopping

Quatre villes pour faire votre shopping (de fin d’année) à cœur joie!

Black Friday est l’excuse idéale pour finalement acheter ce sac de designer, cette paire de chaussures bien trop chère devant laquelle vous bavez depuis des mois ou cet ordinateur un tout petit peu trop high-tech. Et puis le coup d’envoi des fêtes de fin d’année vient officiellement d’être donné. C’est vrai, ce n’est pas précisément la période la meilleur marché de l’année, mais il n’y a rien de plus sympa que d’acheter une superbe tenue de Nouvel an et une pile de cadeaux. Et pourquoi ne pas le coupler à un city-trip, tout près ou bien plus loin? Nous avons listé pour vous les meilleures villes de shopping.

Anvers

Il ne faut pas toujours chercher loin: il y a aussi de chouettes adresses de shopping en Belgique! Anvers est toute l’année la Mecque du shopping, mais lors des fêtes de fin d’année la ville est encore plus sympa. A Better Blend fait accélérer les battements de notre cœur! En effet, du 30 novembre au 31 décembre, ce concept store est the place to be pour les cadeaux de chez nous. Soutenir les entrepreneurs locaux et en même temps acheter des présents très originaux? C’est oui! Optez par exemple pour un magnifique service d’Oskar ou un sac à main luxueux de KAAI si vous avez les moyens. Nous vous garantissons que vous n’en sortirez pas les mains vides!

Vienne

Et même s’il faut encore attendre pour le train de nuit à destination de la capitale de l’Autriche, votre plaisir ne doit pas en être gâché pour autant. Pendant les fêtes de fin d’année, Vienne est plongée dans une agréable ambiance de marchés de Noël, de milliers de décorations lumineuses et de kitsch bon enfant. De plus, vous pouvez y combiner un minitrip shopping avec des visites culturelles qui vous donneront bonne conscience. La ville a su allier artisanat, luxe et design audacieux. Vous êtes en quête d’un cadeau typiquement viennois? Allez chez Augarten, où vous dénicherez de magnifiques créations en céramique. De plus, dans les nombreux marchés aux puces, dont le Naschmarkt par exemple, vous chinerez des antiquités originales, de vraies petites merveilles pour l’amateur de vintage de la famille.

Copenhague

La ville de la petite sirène correspond tout à fait à l’image de la ville scandinave sophistiquée. Pour des achats bon marché, vous n’êtes pas à la bonne adresse, mais les amateurs de scandi chic seront eux à la fête! Que vous soyez en quête d’une pièce vestimentaire stylée ou de l’objet qui apportera la touche finale à votre intérieur (ou celui de quelqu’un d’autre), vous le trouverez ici sans le moindre doute. Stilleben propose toutes sortes de gadgets à la vente et chez Time’s Up Vintage vous ferez des trouvailles vintage, tandis que les vêtements de Norse Projects sont à tomber par terre. Il est fort probable que votre portefeuille subira une sévère cure d’amaigrissement, mais il faut bien s’octroyer, ainsi qu’à autrui, un petit plaisir de temps en temps, n’est-ce pas?

Hoi An

Cette ville vietnamienne n’est pas ce qu’on peut qualifier de choix évident, mais ce n’est bien évidemment pas sans raison que nous avons sélectionné cette destination. Hoi An est en effet connue pour ses nombreux tailleurs qui vous fournissent en quelques jours costumes, robes et tout ce que vous voulez sur mesure. Bien entendu, vous pouvez y faire faire votre tenue de fête idéale, mais nul doute que vos amis et votre famille seront contents de recevoir une pièce magnifique qui leur ira comme un gant. Si vous souhaitez faire faire un vêtement pour quelqu’un d’autre, il est conseillé d’emporter un vêtement de cette personne qui lui va parfaitement. Faites confectionner la robe préférée de votre maman dans une très belle soie ou surprenez l’homme de votre vie avec le blazer parfait qu’il portera pendant de nombreuses années. Comme on l’a dit, il y a énormément de tailleurs à Hoi An, mais l’un de nos préférés est Bibi Silk.

Camille Van Puymbroeck