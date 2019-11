Remporte de magnifiques prix pour les Plaisirs d’Hiver !

Viens te détendre aux Plaisirs d’Hiver

Jusqu’au 5 janvier les Plaisirs d’Hiver sont de retour au cœur de Bruxelles !

Vis un moment convivial et gourmand dans les rues du centre-ville, émerveille-toi devant le spectacle son et lumière inédit, le sapin somptueux et la crèche traditionnelle à la Grand-Place. Découvres-y le marché de Noël, The Dome, 2 vidéo-mappings, la grande roue, la patinoire couverte, les nombreuses activités pour petits et grands, ou encore les installations artistiques et les illuminations, donnant à la capitale une ambiance vraiment unique.

En plus, cette année, le Manneken-Pis est l’invité d’honneur ! Nous fêtons ses 400 ans avec une foule d’activités festives dont un Xmas Party à la Grand-Place le 19 décembre. Deux DJ feront vibrer le cœur de la capitale en musique : Manuals et le célèbre Daddy K.

Rencontrons-nous pour partager ces 5 semaines de fête qui feront briller la capitale de mille feux !

Alors, n’attends pas et participe au concours pour tenter de gagner de magnifiques prix pour profiter des Plaisirs d’Hiver !