Voici les plus belles photos animalières primées par la British Ecological Society

La British Ecological Society (BES) a dévoilé ce vendredi le nom des grands gagnants de sa compétition photographique. Celle-ci a pour but de « célébrer la diversité de l’écologie » et, cette année, c’est un serpent malgache photographié par Roberto Garcia Roa qui a été primé.

Chaque année, la British Ecological Society choisit les plus beaux clichés célébrant l’écologie. Fondée en 1913, la British Ecological Society est la plus ancienne société savante tournée vers l’écologie. Elle a sélectionné un jury composé de six personnes : des chercheurs en écologie et des photographes primés.

Cette édition 2019 a récompensé le chercheur Roberto Garcia Roa, issu de l’Université de Valence, avec le premier prix. Celui-ci a photographié un serpent extrêmement rare, juste à côté d’un terrible incendie à Madagascar. « Malheureusement, de nombreuses régions de Madagascar subissent d’énormes pressions anthropiques, notamment le braconnage et les incendies, et il est de plus en plus difficile de voir les gros serpents. Lors de ma visite à Madagascar, j’ai eu le plaisir de trouver ce serpent exceptionnel et de le photographier », a expliqué le chercheur récompensé.

« Une image remarquable »

« Cette image étonnante capture non seulement la beauté du boa arboricole malgache, qui est endémique à l’île de Madagascar, mais également sa vulnérabilité, notamment à la chasse et aux incendies. Cette image est remarquable et ce gagnant méritant », a pour sa part commenté le Pr Richard Bardgett, président de la British Ecological Society.

L’intégralité des photos primées seront exposées lors de la conférence annuelle de la BES qui se tiendra du 10 au 13 décembre 2019 à Belfast. Lors de ce sommet, 1.200 chercheurs issus de 40 pays discuteront des dernières découvertes scientifiques. Ci-dessous, retrouvez certains de ces clichés primés.