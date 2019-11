Mo Farah revient à la piste et veut gagner un 3e titre olympique sur 10.000 mètres à Tokyo

Après avoir annoncé son retrait des épreuves sur piste au soir des Mondiaux de Londres en 2017 afin de se consacrer au marathon, Mo Farah a annoncé qu’il a l’intention de disputer le 10.000m des Jeux Olympiques de Tokyo, l’été prochain. Il vise ni plus ni moins qu’une troisième médaille d’or consécutive sur cette distance après Londres en 2012 et Rio en 2016. Aucun athlète n’a remporté trois titres olympiques sur 10.000 mètres. Farah avait laissé entendre il y a douze mois son intention de participer à ses quatrièmes Jeux en 2020. Farah, 36 ans, a annoncé la nouvelle dans un message vidéo vendredi. « Il y a eu beaucoup de marathons amusants ces dernières années. Gagner Chicago, c’était bien et être troisième à Londres, c’était bien. 2h05, un record britannique et européen, c’est top. Maintenant, j’ai décidé que l’année prochaine, je vais courir de nouveau sur la piste à Tokyo. J’ai vraiment hâte d’y être et je vais essayer sur 10.000 mètres. J’espère que je n’ai pas perdu ma vitesse. On va s’entraîner dur pour ça. »

« Sir » Mohamed, est un ami proche et partenaire d’entraînement de Bashir Abdi, le recordman de Belgique du marathon (2h06:14). Il compte à son palmarès quatre titres olympiques sur 5000 et 10.000 m à Londres (2012) et à Rio (2016) auxquels s’ajoutent trois titres mondiaux sur 5.000m et trois autres sur 10.000m, trois titres européens sur 5000m et deux sur 10.000m.

En 2018, il a remporté le prestigieux marathon de Chicago en 2h05:11, nouveau record d’Europe. Il détient aussi le record d’Europe du 10.000m (26:46.57 depuis le 3 juin 2011).

Outre Farah, les légendaires Paavo Nurmi (1920, 1928), Emil Zatopek (1948, 1952), Lasse Viren (1972, 1976), Haile Gebrselassie (1996, 2000) et Kenenisa Bekele (2004, 2008) sont double champion olympique du 10.000 mètres.

Source: Belga