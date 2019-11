La Belgique 2e de la poursuite féminine avec un record de Belgique à Hong-Kong

La Belgique a pris la deuxième place de la poursuite féminine, avec un record de Belgique, lors de la 2e journée de la manche de Coupe du monde de cyclisme sur piste, la 3e de la saison, à Hong-Kong vendredi. Jolien D’hoore, Lotte Kopecky, Shari Bossuyt et Annelies Dom ont signé un chrono de 4:20.497 en finale, certes à un peu moins d’une seconde de la Nouvelle-Zélande victorieuse, mais 6/10e de mieux que le précédent record de Belgique établi par ce même quatuor à Minsk début novembre en Coupe du monde aussi en 4:21.097.

Après trois des six épreuves, la Belgique occupe la 3e place au classement de la Coupe du monde et ambitionne une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo l’an prochain (réservée aux huit premières du classement olympique particulier de l’UCI, l’Union cycliste internationale et où les Belges occupent pour l »heure la 9e place). La Grande-Bretagne mène la danse dans ce classement devant l’Australie, deux nations absentes à Hong-Kong, et l’Italie, 3e.

Source: Belga