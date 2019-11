Coup d’envoi à Sydney des manifestations contre le réchauffement climatique

Sydney a donné vendredi le coup d’envoi d’une nouvelle série de manifestations mondiales contre le réchauffement climatique, alors que la métropole australienne est enveloppée d’un épais nuage de fumée toxique lié aux incendies qui ravagent la côte est du pays. Des centaines de personnes, dont de nombreux écoliers, ont répondu à l’appel lancé par la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Les manifestants se sont rassemblés à Sydney devant le siège du parti conservateur au pouvoir, accusé de minimiser la menace du réchauffement climatique. Dans la plus grand ville australienne, ils ont brandi des pancartes « Vous brûlez notre avenir », « Sauvez nos koalas » ou « arrêtez les mines de charbon ». Ces manifestations ont pris un tour particulier en Australie, où depuis le début de la saison sèche des centaines de feux de brousse dévastent les Etats de Nouvelle-Galles du Sud (sud-est) et du Queensland (nord-est). Depuis début octobre, six personnes sont décédées, des centaines de maisons ont été détruites et plus de 1,5 million d’hectares ont été ravagés par ces incendies.

D’autres manifestations sont attendues vendredi à travers la planète. A Tokyo, des centaines de personnes ont déjà défilé dans le quartier de commercial de Shinjuku.

En Belgique, les organisateurs Youth for Climate, Students for Climate et Workers for Climate ont confirmé la tenue de manifestations à Bruxelles, Namur, Anvers, Gand, Malines, Hasselt et Louvain.

source: Belga