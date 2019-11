Charles Michel veut une Union européenne économiquement verte et plus sûre d’elle

L’Union européenne doit devenir le leader mondial de l’économie verte et se montrer plus sûre d’elle sur la scène internationale, a affirmé vendredi Charles Michel en recevant symboliquement la présidence du Conseil européen des mains de son prédécesseur Donald Tusk. « Je veux que l’Europe devienne le leader mondial de l’économie verte, avec des emplois, de l’innovation et une haute qualité de vie », a affirmé l’ancien Premier ministre belge lors d’une cérémonie devant le personnel du Conseil.

Il a rappelé que la jeunesse avait « lancé un appel à nos consciences ». « Nous devons saisir cette opportunité ».

M. Michel s’inscrit ainsi sur la même ligne que la prochaine présidente de la Commission Ursula von der Leyen, dont la première priorité est un « green deal » (pacte vert) ambitionnant la neutralité climatique en 2050.

Dans un discours volontariste, celui qui devient le premier libéral à endosser la présidence du cercle des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union a martelé la nécessité pour l’Europe de prendre davantage de place sur la scène mondiale.

« L’Europe doit être plus confiante en elle vis-à-vis du monde; nous devons élever la voix pour nos convictions et nos valeurs. Avec 500 millions de citoyens, des démocraties solides, des économies robustes et un monde académique riche de grands esprits, nous avons tant de raisons d’être confiants, sûrs de nous et assertifs », a-t-il affirmé.

Charles Michel a appelé l’Union à ne pas rester en retrait des débats les plus critiques. « L’UE doit être à la table de ces discussions difficiles, afin d’influencer les événements mondiaux et défendre nos intérêts. Nous devons en faire davantage pour assurer notre défense commune, notre sécurité et garantir nos droits et libertés », a-t-il ajouté.

Source: Belga