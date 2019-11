En Angleterre, une peluche a littéralement semé la zizanie dans un magasin Aldi. Les clients se sont disputés « Kevin la carotte », allant même jusqu’à faire la queue pour plus d’une heure et demie devant le magasin.

Quelle mouche a piqué nos amis britanniques? Une peluche en forme de carotte coûtant un peu plus de 4,5 € a été l’objet des convoitises dans un magasin Aldi de la capitale anglaise. Des personnes ont fait la file pendant plusieurs heures pour obtenir le Graal. Le jouet a carrément créé des bousculades et a forcé l’enseigne de supermarchés à réagir.

En effet, Aldi a limité l’achat à deux peluches par client, de quoi décevoir ceux qui ont patienté avant même que le magasin n’ouvre ses portes. D’ailleurs, certains n’ont même pas mis la main sur la peluche et sont repartis bredouilles. Le stock de ce magasin du sud de Londres a disparu en cinq minutes à peine.

Un succès colossal

Ce succès phénoménal ne date pas d’hier, puisque l’année passée déjà, Aldi avait vendu les deux tiers de sa gamme de peluches « Kevin the Carrott » en moins de 24 heures. Cette année, le supermarché avait donc décidé de renforcer son stock, ce qui semble ne pas suffire pour contenter les clients britanniques. Au total, ce sont pas moins de 300.000 jouets qui ont été distribués dans les magasins pour satisfaire la demande.

Des clients ayant assisté à cette scène surréaliste l’ont copieusement commentée sur les réseaux sociaux: « Au moment où je me suis battu pour me rendre au Front, ils étaient tous partis », « Des membres du personnel utilisaient des chariots comme armes pour tenter de maîtriser les gens », ou encore « Je n’ai jamais connu de zone de guerre jusqu’à ce matin, quand Aldi s’est ouvert pour #kevinthecarrot. Je ne sais pas comment j’ai survécu. »