VIDEO. Ils découvrent que les infirmières battent leur grand-mère démente

Trois infirmières ont été condamnées à une peine de prison pour avoir maltraité une grand-mère démente de 94 ans. La famille de cette dame âgée a découvert ces abus en plaçant une caméra cachée dans la chambre de sa maison de repos.

En mars 2018, la famille de Paniben Shah a découvert que ses infirmières abusaient d’elle à Brent, en Ecosse. C’est quand cette grand-mère est progressivement devenue démente que sa famille a décidé de placer une caméra dans sa chambre par sécurité. Lorsqu’ils ont assisté à des abus de la part du personnel de cette maison de repos, ils n’en ont pas cru leurs yeux.

En effet, les images montrent trois infirmières maltraiter la grand-mère. On les voit en train insulter, menacer, frapper et même faire couler de l’eau bouillante sur le corps de cette pauvre dame. « On en croyait pas nos yeux. Cette maison de repos nous avait toujours semblé professionnelle. C’est terrible de se dire que notre grand-mère a été victime de maltraitance », racontent ses petits-enfants.



Condamnations et suspensions immédiates

Les trois infirmières ont été emprisonnées à des peines de quatre, cinq et six ans de prison par rapport à la gravité des faits. Elles ont plaidé coupable pour mauvais traitement de la part d’un travailleur social. Deux autres infirmières, coupables d’agissements semblables, ont écopé de 240 et 200 heures de travaux d’intérêt général.

« Vous avez privé Mme Shah de la dignité et du respect auxquels elle avait droit. Elle aurait dû être traitée avec soin et compassion. Mais elle a été traitée sans humanité et a même parfois été agressée physiquement. Vous lui avez infligé de mauvais traitements », a déclaré la juge de cette affaire. « Nous avons été choqués et dévastés par ces événements et nous avons agi immédiatement pour suspendre tout membre du personnel impliqué. Par la suite, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la police pour l’aider dans les poursuites qu’elle a intentées », a déclaré un porte-parole du home.