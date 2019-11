Tous les plaisirs de l’hiver à portée de main

C’est ce vendredi que s’ouvre la 19ème édition des Plaisirs d’hiver organisés dans la capitale jusqu’au 5 janvier. Une édition qui se veut plus bruxelloise que les précédentes. En Cité ardente également, l’événement « Liège, cité de Noël » va ouvrir ses portes ce vendredi. Près de deux millions de personnes y sont attendues jusqu’au 5 janvier.

A Bruxelles

Comme c’est l’année Manneken Pis, le plus emblématique de tous les Bruxellois, du haut de ses 400 printemps, est à l’honneur. Une chasse aux trésors, avec diverses représentations du bambin, est dans ce cadre proposée aux visiteurs.

L’événement intègre également, pour la première fois, la place De Brouckère qui endosse pleinement son statut de place publique depuis l’aménagement du piétonnier. Elle héberge notamment la patinoire. De nombreuses échoppes ont en outre pris plus au début du boulevard Anspach.

Cette 19ème édition sera aussi marquée par l’animation d’une « christmas party », le jeudi 19 décembre en soirée sur la Grand-Place, depuis le balcon de l’Hôtel de Ville, par Daddy K. Parmi les lieux coutumiers de la féérie des fêtes de fin d’année, la place de la Monnaie accueillera cette année le « Dome », installation high-tech à 360°. La Ville de Bruxelles propose aussi un spectacle son et lumières renouvelé sur la Grand-Place.

A Liège

De son côté, le concept « Liège, cité de Noël » repose sur ses piliers que sont le village de Noël et ses 200 chalets (places Saint-Lambert et du Marché), la patinoire (place de la Cathédrale) accompagnée d’une quarantaine de chalets, et le festival du cirque européen.

Pour cette 33e édition (29 novembre au 30 décembre), le village de Noël entend anticiper la directive européenne interdisant la vaisselle en plastique à usage unique.

Diverses animations sont prévues durant la période de présence sur la place de la Cathédrale: concerts, petit-déjeuners vitalité et une première édition d’une « pétanque on ice ». Quant à l’European Circus Festival, à l’occasion de sa 29e édition du 12 décembre au 5 janvier 2020, proposera une nouvelle fois un nouveau spectacle sur le thème « Tradition et sensations ».

A Charleroi

La période des fêtes d’année sera également marquée à Charleroi par la présence d’un Village de Noël et d’une patinoire, a indiqué Babette Jandrain, échevine carolo des Fêtes. Déjà présent depuis quelques années, le Village de Noël s’installe dès aujourd’hui sur la place de la Digue et comptera une cinquantaine de chalets.

Si les organisateurs ont veillé à assurer un renouvellement des exposants, la plupart étaient déjà présents les années précédentes. Ouvert de 12 à 22h jusqu’au 5 janvier, le Village de Noël «vivra» également une programmation plus spécifique faite d’apéros, de soirées ainsi que d’une série d’animations.

Accessible également à partir du 29 novembre, la patinoire de Charleroi proposera 700 m² de glace sur la place Verte. Des animations y sont prévues également.