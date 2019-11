Patrick Bruel rend hommage à Johnny Hallyday lors de son passage à Bruxelles

Ce jeudi, Patrick Bruel était de passage à Bruxelles pour un concert sold out à Forest National. Il en a profité pour rendre un vibrant hommage à Johnny Hallyday, qui est décédé il y a bientôt deux ans.

Patrick Bruel était en concert à Forest National jeudi pour un show qui affichait sold out. Le public belge a, comme à son habitude, répondu présent en masse. En fin d’un show qui aura vu s’enchaîner les tubes, la star a tenu à rendre un vibrant hommage à son ami Johnny Hallyday.

« Cette route est particulière, on laisse tellement de choses sur le côté mais ça vaut le coup de vivre tout ça. Quelqu’un l’a magnifiquement chanté et j’ai eu la chance de chanter cette chanson quelques fois avec lui. J’ai eu la chance qu’il me tende la main au début de ma carrière, j’ai eu la chance qu’il me donne des conseils, qu’il devienne mon ami et qu’il soit là dans les moments formidables mais aussi dans les difficiles », raconte le chanteur, sans que l’on sache encore de qui il s’agit.

« Un triste anniversaire »

Toutefois, cela devient plus clair lorsqu’il poursuit son discours: « Ca m’arrive de penser très fort à lui et au fait qu’il me manque beaucoup. A quelques jours d’un triste anniversaire (Johnny est décédé le 6 décembre, ndlr), j’avais envie de lui rendre un hommage. S’il vous reste un petit peu de batterie, n’hésitez pas à allumer la lumière. »

En marge de son concert, Patrick Bruel livrait aux éditions Sudpresse: « Plus la date (le 6 décembre, NdlR) approche, plus c’est difficile. C’était la 1re fois mercredi que je mettais la photo de Johnny et moi sur l’écran. ‘J’ai oublié de vivre’, je l’ai chantée souvent avec lui mais elle résume aussi ce qu’est notre métier. »