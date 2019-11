Le célèbre alien et l’acteur Henry Thomas, qui jouait Elliott dans « E.T., l’extra-terrestre », fêtent leurs retrouvailles dans un court-métrage commercial.

Trente-sept ans après la sortie du film culte, les deux protagonistes sont de nouveau réunis dans une publicité de la marque américaine Xfinity, spécialisée dans le câble et la téléphonie.

Dans ce court-métrage, on découvre Elliott (Henry Thomas), qui a bien grandi, entouré de sa famille. Alors que ses enfants jouent dans la neige, ils font la rencontre d’E.T., le célèbre extra-terrestre, alors revenu sur Terre. Elliott les rejoint et reconnaît son vieux compagnon, non sans émotion. Tous ensemble, ils partagent ensuite de nombreux moment, qui ne manquent pas de rappeler le film de 1982. Ainsi, E.T. emmène les enfants d’Elliott, à leur tour, pour une balade en vélo volant. Le mini-film se termine par le départ de l’extra-terrestre, qui remonte dans sa soucoupe, après ces quelques moments passés sur notre planète.

Le slogan de la pub, « Reconnect for the holidays » (‘reconnectez pour les vacances’, en français), explique évidemment un tel choix scénaristique pour cette publicité, axée sur le thème des retrouvailles. Le court-métrage a été diffusée pour la première fois à la télévision américaine le jeudi 28 novembre, à l’occasion de la fête de Thanksgiving. Elle ne manquera pas de rappeler de bons souvenirs à toute une génération marquée par le film de Steven Spielberg.