Des couleurs de Monet et de la Méditerranée aux noirs de Burkhard

S’immerger dans les couleurs chatoyantes de Monet, dans les films du sud ou dans les contrastes blanc/noir de Balthasar Burkhard, c’est ce que l’on vous propose de faire dans les prochains jours.

Filmer en Méditerranée

C’est ce vendredi que s’ouvre le festival Cinéma Méditerranéen à Bozar et aux cinémas Palace et Aventure. Jusqu’au 7 décembre, cette 19e édition mettra à l’honneur le cinéma italien. Plus de 10.000 spectateurs sont attendus.

Le film « Piranhas » de Claudio Giovannesi sur la découverte du monde de la criminalité par des adolescents fera l’ouverture du festival au Palace ce soir. Son réalisateur figure parmi les professionnels invités au festival pour venir parler de leur travail. C’est la comédie « Un divan à Tunis » de Manele Labidi Labbé qui refermera cette 19e édition le 7 décembre, toujours au cinéma Palace.

Le jury présidé par l’acteur français Gérard Darmon départagera les huit films de la compétition officielle. Par ailleurs, 15 autres films hors compétition regroupés dans la section Panorama permettent de découvrir la culture méditerranéenne.

S’ajoutent encore ceux spécifiques sur l’Italie, ceux de la sélection des films à revoir, les documentaires de la section Medoc et des courts métrages. Du cinéma d’animation est encore proposé dans le cadre des séances scolaires. Les films réalisés par des femmes et traitant de la condition féminine dans le bassin méditerranéen seront également mis en valeur.

Plongez dans un Monet

La Galerie Horta, dans le centre de Bruxelles, accueille actuellement « Claude Monet, l’expérience immersive ». Les visiteurs y plongent, grâce à un habile mariage entre l’art et la technologie, dans plus de 300 tableaux du peintre français, l’un des fondateurs du courant impressionniste.

L’exposition retrace la trajectoire de Claude Monet (1840-1926) au travers de ses nombreux voyages en France, en Italie mais aussi en Espagne. Ses pérégrinations et son travail unique de la lumière constituent le fil conducteur des différentes projections, assurées par la société bruxelloise Exhibition Hub.

Avec ses grands escaliers et ses deux niveaux, la Galerie Horta bruxelloise offre la possibilité de jouer sur les perspectives et la profondeur, tout en permettant au public d’apprécier depuis l’étage les peintures animées au sol.

Toutes les nuances de Burkhard

Le Botanique accueille actuellement une exposition rassemblant une large sélection d’œuvres retraçant la carrière du photographe et artiste suisse Balthasar Burkhard. Le visiteur peut y découvrir les différents genres: les nus, les paysages, les portraits, les animaux et l’urbanisme. Joseph Beuys, Gilbert & George, Boltanski, Annette Messager, Panamarenko, Marcel Broodthaers, Mario Merz, …, tous ces artistes ont été photographiés par Balthasar Burkhard.

« De sa technique photographique, deux caractéristiques se distinguent: une intransigeance du regard d’une part, et une maîtrise du noir, du blanc et de leurs dégradés, d’autre part », expliquent les organisateurs. « L’artiste prône le rapport direct entre le spectateur et la photographie et conçoit ses expositions telle une expérience physique pour le regardeur. »