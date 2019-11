Un policier menace d’une amende une femme qui allaitait dans sa voiture

La police fédérale a ouvert une enquête disciplinaire à l’encontre d’un policier qui a menacé d’infliger en août dernier une amende à une Brugeoise pour avoir allaité dans sa voiture en stationnement, rapportent plusieurs médias jeudi.

Selon les informations du Nieuwsblad, Nefera Mavambu, la maman, âgée de 30 ans, était en route pour le festival Bomboclat se déroulant à Zeebruges lorsque son enfant de deux mois a commencé à avoir soif. « Il faisait 27 degrés et il n’arrêtait pas de pleurer. J’ai commencé à avoir peur pour lui, alors je me suis garée au bord de la route pour l’allaiter », confie-t-elle.

C’était sans compter sur un motard de la police fédérale qui est arrivé un peu plus tard. Ce dernier s’est approché du véhicule avant d’accuser la maman d’attentat de la pudeur. « Je n’en croyais pas mes oreilles », poursuit celle qui assure que c’est un geste qu’elle fait souvent, et qu’elle répétera dans le futur. Ce jour-là, elle a cependant dû arrêter d’allaiter, le policier la menaçant d’une amende malgré ses protestations.

La police réagit

Furieuse, la Brugeoise a décidé de porter plainte à la police. Elle s’appuie notamment sur une vidéo filmée par un passager se trouvant à l’arrière du véhicule au moment de l’incident. La plainte a été prise très au sérieux par la police fédérale qui a ouvert une enquête disciplinaire. « Il n’est pas question d’atteinte à la pudeur ici. Au contraire, c’était l’une des choses les plus naturelles du monde », a déclaré un porte-parole de la police.

Malheureusement, trois mois plus tard, Nefera Mavambu n’a plus de nouvelles de l’enquête et attend toujours les excuses de l’agent. « Je ne sais pas quelle sanction je voudrais à l’encontre de l’agent. Je serais déjà heureuse s’il me présentait ses excuses. Et qu’il comprenne son erreur, c’est pour moi le plus important », conclut-elle.