Mika raconte sa première fois désastreuse avec un garçon

Les premières fois sont toujours inoubliables, même quand elles sont catastrophiques! Dans une interview, le chanteur Mika a révélé que sa première fois avec un garçon ne s’était pas vraiment passée comme sur des roulettes…

Dans les colonnes de Têtu, un magazine dédié à l’actualité LGBT+, Mika a raconté avec humour sa première expérience homosexuelle. Loin de combler ses attentes, elle s’est avérée assez catastrophique: « La première fois que j’ai couché avec un garçon, c’était un désastre ! Humiliant ! J’avais 15 ans, je crois, et je ne comprenais rien. »

Très à l’aise avec sa sexualité, le chanteur a poursuivi: « On devrait dire plus souvent que le sexe gay n’est pas facile. Maintenant j’en rigole, mais ça n’a pas toujours été le cas ! Il faut qu’on puisse en parler. » Le chanteur est désormais bien loin de cette mauvaise expérience, puisqu’il file le parfait amour avec Andy depuis quatre ans.

Une belle rencontre nommé Andy

Mika racontait d’ailleurs que c’est grâce à son compagnon qu’il avait fait son coming-out auprès de sa famille, comme l’expliquait Paris Match. »Nous étions assis dans la cuisine. Ma mère m’a dit : ‘Au fond, quelle différence cela fait-il ? Je l’ai toujours su. Si toi, tu ne le savais pas, c’est ton problème », raconte la star.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur rencontre est atypique, puisque Mika venait de se faire mettre dehors par un ex. « J’étais en caleçon dans le quartier de Shepherd Bush, à Londres. J’étais dans un tel étal de choc que j’en ai vomi », explique-t-il. Le lendemain, il croise la route d’Andy dans un pub et les deux amants ne se sont plus jamais quittés!