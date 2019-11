Météo – Des averses et du vent avant le retour des éclaircies pour la fin de semaine

Le temps restera variable ce jeudi avec des champs nuageux souvent abondants, arrosés d’averses régulières, indique l’Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera encore de la partie pour progressivement laisser place aux éclaircies, qui illumineront la fin de semaine. Pluies et périodes plus sèches alterneront jeudi, tandis que les températures seront encore douces avec des maxima compris entre 6 et 11°C. Le vent sera modéré à assez fort, voire fort à la Côte.

En soirée, une perturbation traversera lentement le pays du nord au sud. Le temps deviendra progressivement plus sec en Flandre pendant la nuit. Le mercure oscillera entre 2°C en Hautes Fagnes et 6°C en plaine sous un vent qui faiblira peu à peu.

Les éclaircies pointeront le bout de leur nez vendredi et marqueront le retour de la fraîcheur avec des maxima compris entre 4 et 9°C.

Source: Belga