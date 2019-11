La Donation royale annonce qu’elle rendra public un maximum d’informations

La Donation royale annonce jeudi qu’elle rendra publiques un maximum d’informations à son sujet, indique-t-elle dans un communiqué envoyé à Belga à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration. « Suite aux récents articles parus dans la presse, force est de constater que des malentendus existent concernant l’institution. Afin d’améliorer la connaissance qu’a le grand public des nombreuses missions d’intérêt général assumées par l’institution, la Donation Royale s’efforcera de mettre à disposition du public, de façon proactive et via internet, un maximum d’informations, et ce le plus rapidement possible », annonce la Donation royale dans ce communiqué.

Le conseil d’administration rappelle que « la Donation Royale est contrôlée chaque année par la Cour des Comptes laquelle dépend du Parlement. »

Source: Belga