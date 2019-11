Black Friday : où dénicher les meilleures affaires ?

C’est le rendez-vous incontournable de tous les fans de shopping : le Black Friday. À l’approche de Noël, que ce soit en magasin ou en ligne, les grandes marques proposent à cette occasion rabais, offres et promotions à profusion. Amateurs de technologies dernier cri, fashionistas ou grand voyageur, la rédaction a fait le point sur les bons plans de ce Black Friday.

Pour les connectés

Stars incontestées du Black Friday : les produits high tech. Dans notre univers de plus en plus connecté, smartphones, ordinateurs et tablettes sont les produits les plus prisés par les consommateurs lors du Black Friday. Rien d’étonnant donc à retrouver des actions dans des magasins tels que Mediamarkt, Vanden Borre ou encore la Fnac. Leur promesse ce vendredi : l’innovation à petit prix. Les gamers ne sont pas en reste. Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One et multitude jeux seront proposés à prix réduit.

Pour les grands voyageurs

Parce que le Black Friday n’est pas seulement l’occasion d’acheter des choses matérielles au rabais, vous pouvez aussi vous offrir des expériences grâce aux bonnes affaires sur Groupon. Sorties culturelles, gastronomie, sports et activités … Des centaines de bon deals à la même adresse : groupon.be. Vous y trouverez aussi des bons plans pour des séjours et des nuits d’hôtel.

Côté voyage justement, les compagnies aériennes et agences se sont elles aussi lancées dans le Black Friday. À cette occasion, Ryanair promet des prix encore plus bas. (Tui, Iberia, Qatar Airways, …).

Sur le rail aussi, il y a moyen de faire de bonnes affaires. Comme l’année dernière, la SNCB (…) (Eurostar ? oui.sncf )

Alors que la pluie et la grisaille vous minent, c’est l’occasion idéale de prévoir vos prochaines vacances au soleil ! Pour découvrir nos régions, les Center Parcs proposent eux aussi de belles promotions ce vendredi.

Pour les fashionistas

Pour dégoter votre robe du réveillon, trouver votre nouveau pull d’hiver ou tout simplement rafraîchir votre garde-robe, vous avez l’embarras du choix ! Les grandes enseignes comme H&M, Mango, Zara, Levi’s, & Other Stories, Kiabi, Desigual, JBC… prennent désormais toutes part au Black Friday.

Si vous savez patientez jusque-là, c’est généralement le lundi, le Cyber Monday, que l’on trouve les meilleures réductions en ligne. Directement auprès des enseignes, sur la Redoute.be, mais aussi sur Zalando : le temple du shopping en ligne promet des réductions jusqu’à 70% !

Le shopping en ligne n’est pas pour vous ? Pas d’inquiétude ! Pour profiter pleinement de ce week-end de réduction, de nombreux magasins et galeries commerciales seront ouverts ce dimanche et joueront les prolongations nocturnes.

Ainsi, si vous êtes fan des articles de luxe : rendez-vous dans les villages outlet comme Maasmechelen Village ou Roermond (aux Pays-Bas). Ceux-ci proposent des réductions allant jusqu’à 70% du prix de base, et du shopping toute la journée et en nocturne !

Les sportifs et amateurs de sneakers ne seront pas non plus en reste puisque, comme chaque année, Footlocker, Reebok, Adidas, Nike et Vans proposent des rabais incroyables.