Les Belges consacrent un tiers de leurs dépenses au logement

Les Belges dépensaient en 2018 près d’un tiers de leur budget au logement (30,3%), selon des chiffres de l’office des statistiques Statbel. En 1999, la part des dépenses consacrée au budget était de 26,1%.

Les ménages belges ont dépensé (tous frais confondus) en moyenne 35.764 € en 2018: les ménages flamands 36.895 €, les ménages wallons 34.589 € et les ménages bruxellois 33.356 €. Le logement représente la plus grande partie des dépenses des ménages belges (35,6%) dont 30,3%, soit 10.837 €, étant consacrés à l’habitation en elle-même: le loyer, l’eau, l’énergie, l’entretien et les autres frais.

Les autres gros postes de dépense sont l’alimentation, les boissons et le tabac (16% soit 5.744 €) et les transports (11,4% soit 4.065 €).

Par ailleurs, l’étude s’est intéressée aux biens durables possédés par les Belges. Plus de 8 ménages belges sur dix (81%) ont une voiture, un chiffre stable par rapport à il y a 20 ans. Quasi tous les ménages (95%) possèdent une télévision et 97% un GSM. L’informatique est entré dans bon nombre de ménages car 73% d’entre eux disposent d’un ordinateur portable et 38% d’une tablette. Évolution technologique oblige, à peine 64% des ménages possèdent encore un téléphone fixe contre 90% voici 20 ans.