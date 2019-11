Filmés en train de traîner un cheval derrière leur pick-up, ils risquent gros

Aux Etats-Unis, un couple a été arrêté après la diffusion sur Facebook d’une vidéo les montrant tirer de force un cheval avec un pick-up.

Les images ont choqué de nombreuses personnes de l’autre côté de l’Atlantique. Les faits se sont déroulés dans l’Etat du Colorado. Une vidéo mise en ligne dimanche sur Facebook montrait un cheval attaché à l’arrière d’un pick-up blanc qui mettait les gaz pour forcer l’animal à avancer. L’équidé a été traîné de la sorte sur une centaine de mètres.

De nombreux internautes ont été choqués par cette vidéo et ont averti les autorités. La police n’a eu aucun mal à retrouver le couple à l’origine de cette maltraitance animale. Une enquête a été ouverte et le shériff local a demandé à la population de faire preuve de patience, même si certaines personnes sont très touchées par les faits.

Le couple propriétaire du cheval a été mis en examen mais laissé en liberté. La chaîne de télévision locale CBS4 s’est ainsi rendue dans leur propriété pour obtenir leur version des faits. La femme qui conduisait le pick-up a regretté les faits. « Je suis tellement désolée. Je comprends que les gens soient en colère. J’ai été si stupide, je ne sais pas pourquoi je l’ai fait », a-t-elle expliqué.

L’Américaine de 33 ans a également confié que cette affaire lui avait déjà coûté son travail. «Vous prenez une seule mauvaise décision, et elle peut détruire votre vie. J’ai perdu mon travail à cause de ça, j’ai choqué beaucoup de monde. J’ai fait vivre à notre cheval quelque chose qu’il n’aurait pas dû vivre. J’ai eu tort », a-t-elle reconnu.

La perte d’un emploi ne pourrait être que le début de ce qui les attend. Le couple sera jugé en janvier prochain pour maltraitance animale et risque la prison. En effet, ce lundi, le président Donald Trump a signé un projet de loi considérant désormais la cruauté envers les animaux comme un crime fédéral, passible jusqu’à sept ans de prison.

Le cheval, nommé Trigger, a quant à lui été saisi par les autorités et emmené chez un vétérinaire.

President @realDonaldTrump just signed the Preventing Animal Cruelty and Torture (PACT) Act into law—which makes it a Federal crime to engage in animal crushing. pic.twitter.com/pqYKamPGFZ

— The White House (@WhiteHouse) November 26, 2019