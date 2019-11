Vitória Guimarães, adversaire du Standard, a eu « 18 jours pour travailler ses lacunes »

Trêve internationale puis Coupe du Portugal obligent, c’est une équipe du Vitória Guimarães qui n’a plus joué depuis 18 jours que le Standard va affronter jeudi (21h) à l’Estádio Don Afonso Henrique de Guimarães, à l’occasion de la cinquième journée des poules de l’Europa League. « Une période d’arrêt aussi longue n’est jamais bonne », a déclaré Ivo Vieira, l’entraîneur portugais, lors de la conférence de presse d’avant-match mercredi. « Mais nous en avons profité pour travailler les lacunes affichées lors des dernières semaines. Pas seulement en fonction de ce match contre le Standard de Liège, mais aussi en vue de nos autres objectifs de la saison. Les joueurs ont soif de jouer et de gagner, j’espère voir les premiers résultats dès ce jeudi ».

Ivo Vieira a également tiré les enseignements du match aller à Sclessin, où son équipe s’était inclinée 2-0 alors qu’elle avait eu la plus grande possession de balle 54,35 % et le plus de tirs cadrés (6 contre 2). « Bien sûr, bien jouer est important car c’est en pratiquant un bon football qu’on est le plus près de la victoire mais la seule réalité, ce sont les buts. Nous devons donc transformer davantage nos occasions. »

Guimaraes est 4e et dernier du groupe F avec 1 point, derrière Arsenal (10), le Standard (6) et l’Eintracht Francfort (6).

Source: Belga