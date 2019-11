Une mer de nuages dans la douceur de l’automne

Les nuages se sont échoués sur le Plat pays et y resteront amarrés pour les prochains jours, prévoit mercredi l’Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. De douces températures ont toutefois intégré l’équipage, qui compte également d’irréductibles rafales de vent. Partiellement à très nuageux, un ciel hésitant s’est annoncé à bord pour l’après-midi. Des périodes de pluie régulières et des averses parfois intenses, localement ponctuées d’un coup de tonnerre, composeront sa garde rapprochée.

La douceur des températures tempéreront cependant ce temps maussade avec jusqu’à 7°C en Haute Fagne et 10 ou 11°C en basse et moyenne Belgique. Le vent, modéré à assez fort, mettra d’abord le cap sur le secteur sud avant de virer vers le sud-ouest. Les rafales atteindront de 55 à 70 km/h.

En soirée et durant la nuit, une douce langueur s’emparera des nuages, qui ne bougeront plus d’un iota. La pluie et quelques averses ponctueront cette torpeur, bien que des périodes plus sèches s’étireront sur l’ouest du pays. Le mercure ne descendra pas en dessous des 5 à 9°C, tandis qu’Eole jouera les gros bras avec quelques pointes à 80 km/h.

Les nuages resteront à quai jusque vendredi matin. Ils vogueront ensuite vers d’autres contrées, emmenant avec eux la douceur de l’automne qui sera remplacée par des gelées nocturnes.

Source: Belga