Trois suspects d’un cambriolage en fuite après avoir causé un accident

Trois personnes armées ont commis un cambriolage à Zottegem, en Flandre orientale, mardi soir. Ils ont ensuite causé un accident à Haaltert avant de prendre la fuite à pied.

La police et le parquet de Flandre orientale ne sont pas encore en mesure de donner des détails sur l’enquête en cours. Personne n’a été grièvement blessé au cours du vol à domicile ou lors de l’accident. À Haaltert, les suspects en voiture sont entrés en collision avec deux véhicules stationnés, après quoi les occupants se sont enfuis. La police mène actuellement des recherches et demande de signaler les éléments suspects.

Selon Het Laatste Nieuws, les suspects auraient été filmés par un témoin. « Ils avaient au moins une arme à feu, paniquaient totalement et criaient qu’ils allaient tirer sur tout le monde », dit cet homme. Une jeune fille qui se trouvait dans le quartier a été agressée physiquement par l’un des auteurs. Elle a été légèrement blessée et emmenée à l’hôpital.

Source: Belga