Thorup, coach gantois: « Nous sommes des sportifs de haut niveau, seule la victoire compte »

Engagée depuis le deuxième tour préliminaire, La Gantoise aura l’occasion de déjà valider son ticket pour les seizièmes de finale de l’Europa League jeudi en déplacement à Saint-Etienne (18h55) dans le cadre de la cinquième journée du groupe I. Les Buffalos seront qualifiés s’ils ne perdent pas à Geoffroy-Guichard et scelleront même la première place du groupe en cas de victoire en France. « Nous savons que nous ne devons pas absolument gagner mais nous sommes des sportifs de haut niveau. Nous voulons toujours l’emporter », a déclaré l’entraîneur gantois Jess Thorup mercredi en conférence de presse. Premiers du groupe avec huit points, les Gantois restent sur un brillant succès à Wolfsburg (1-3) avant d’affronter les Verts, invaincus depuis l’arrivée de Claude Puel à la tête de l’équipe début octobre. « Nous sommes en tête alors que tout le monde était dubitatif avant l’entame de la phase de groupes. Wolfsburg était le favori tout désigné devant Saint-Etienne, le FC Olexandriya et nous, trois clubs à la lutte pour la 2e place. Nous sommes premiers et avons désormais de grandes chances de nous qualifier. Nous aimerions d’ailleurs le faire dès jeudi. »

Après un début de saison compliqué, les Verts ont limogé Ghislain Printant pour installer Claude Puel à la tête de l’équipe début octobre. « Un coach apporte toujours sa philosophie et son style de jeu mais quand je regarde les matches, je ne vois pas de grandes différences hormis la confiance. Ils sont plus forts que lors de la première journée (victoire 3-2 des Gantois, ndlr) mais nous aussi. Ce sera une bataille entre deux équipes qui ont évolué », a assuré le technicien danois de 49 ans.

Michael Ngadeu était lui aussi en conférence de presse aux côtés de son entraîneur. « Nous ne sommes pas venus ici pour regarder », a lancé le défenseur central international camerounais de 29 ans. « Nous voulons jouer notre jeu, cela me semble évident. Cela a porté ses fruits à Wolfsburg et nous visons le même résultat. Nous ne sommes pas facilement impressionnés et résilients. Ce sont des qualités dont ne disposent pas toutes les équipes. »

Source: Belga