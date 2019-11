Lucimi titulaire avec Genk, le buteur Haaland sur le banc pour Salzbourg

Le nouvel entraîneur de Genk Hannes Wolf n’a effectué qu’un seul changement dans son onze de base par rapport au match du week-end dernier contre Mouscron pour affronter le Red Bull Salzbourg en Ligue des Champions mercredi soir. Jhon Lucumi vient en effet remplacer Bryan Heynen, blessé. Lucumi devrait en théorie jouer dans une défense à trois pour protéger le gardien Gaëtan Coucke aux côtés de Sébastien Dewaest et Carlos Cuesta. Sur les flancs, Casper De Norre et Joakim Maehle soutiendront les deux médians Patrik Hrosovsky et Sander Berge. Le trio offensif est composé de Joseph Paintsil, Junya Ito et Ally Samatta.

Dans l’autre camp, le buteur norvégien Erling Braut Haaland – auteur d’un triplé à l’aller – brille par son absence. Il est en effet sur le banc alors que Patson Daka et Hee-Chan Hwang sont alignés aux avant-postes chez les Autrichiens, vainqueurs 6-2 au match aller.

Genk, dont le bilan est de 1 point sur 12 jusqu’ici, cherche mercredi sa première victoire en Ligue des Champions. Un succès essentiel pour garder des espoirs de 3e place, synonyme de qualification pour les 1/16es de finale d’Europa League.

L’autre match du groupe E oppose Liverpool (9 pts) à Naples (8 pts). Le Belge Dries Mertens est titulaire chez les Italiens contrairement à Divock Origi, sur le banc avec les Anglais.

La dernière journée, le 10 décembre prochain, verra Naples recevoir Genk et Liverpool se déplacer à Salzbourg.

Source: Belga