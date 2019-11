Ligue des Champions – Contre Salzbourg, Genk vise son premier succès en Ligue des Champions

Le Racing Genk reçoit Salzbourg mercredi en Ligue des Champions (21h00). Tout fraîchement arrivé à Genk pour remplacer Felice Mazzu débarqué le 12 novembre, le nouvel entraîneur Hannes Wolf voudrait offrir sa toute première victoire en Ligue des Champions aux Limbourgeois. Au-delà de l’aspect historique, un succès limbourgeois est indispensable – qui plus est sur un gros score – pour espérer encore poursuivre l’aventure européenne, en Europa League (en 16es de finale). « C’est un match important. Le premier pour moi devant notre public », a confié Hannes Wolf mardi en conférence de presse. « Je ne pense même pas à un gros score. Genk n’a jamais gagné encore en Ligue des Champions. Ce serait bien de pouvoir fêter ça à domicile, mais je ne veux pas penser à un 3 ou 4-0 », a ajouté le technicien allemand de 38 ans.

Genk devra aussi effacer un match aller qui avait viré à la catastrophe pour les champions de Belgique, étrillés 6 à 2 en terre autrichienne.

« On devra surtout être prêt dès le coup d’envoi. Salzbourg est une bonne équipe qui joue avec beaucoup de rythme et d’intensité », a prévenu Wolf. « Ces joueurs pratiquent un jeu rapide en transition et en cas de perte de balle, ils veulent la récupérer de suite. Il faut être dedans dès le premier ballon. J’ai le sentiment que quelque chose est possible. Salzbourg est fort, mais nous avons nos armes. »

Genk occupe la dernière place de son groupe E avec un point sur 12 pour 9 à Liverpool, 8 à Naples et 4 à Salzbourg. En cas d’égalité, ce sont les confrontations directes qui servent de départage. Les Limbourgeois ont donc du pain sur la planche. Ils se déplaceront à Naples le 10 décembre pour la dernière journée de la phase de poule alors que Salzbourg recevra Liverpool.

Source: Belga