Les Belges à l’étranger – Batshuayi joue 45 minutes avec Chelsea et partage à Valence, Lyon et Denayer battus

Valence et Chelsea se sont neutralisés 2-2 au stade Mestalla mercredi soir lors de la 5e journée du groupe H de le Ligue des Champions de football. Un partage qui ne fait l’affaire de personne et qui entretient le suspense pour la qualification en huitièmes. Initialement sur le banc, Michy Batshuayi est monté au jeu à la mi-temps pour remplacer son équipier Tammy Abraham, blessé. Le score était alors de 1-1 à la suite des buts de Carlos Soler (40e) et de Mateo Kovacic (41e), auteur de son 1er but en 71 matches avec Chelsea. Les Blues ont pris l’avantage en début de deuxième période grâce à un but controversé de Christian Pulisic (50e) mais Valence est parvenu à revenir au score. Après un penalty manqué par Parejo (65e), Daniel Wass a transformé un centre-tir en but (82e) pour le 2-2 définitif.

Au classement, Valence (1er) et Chelsea (2e) comptent 8 points et devancent l’Ajax (7 pts) qui a l’opportunité de prendre la tête en soirée en se déplaçant à Lille (1 pt).

Dans l’autre match qui débutait à 18h55, le Zenit Saint-Pétersbourg s’est joué de Lyon en s’imposant 2-0 grâce à des buts d’Artem Dzyuba (42e) et Magomed Ozdoev (84e). Jason Denayer a joué toute la rencontre au sein de la défense française mais n’a pu éviter cette défaite. Les Lyonnais (3e, 7 pts) sont rejoints par le Zenit (2e, 7 pts) avant la dernière journée lors de laquelle ils recevront le RB Leipzig (9 pts). Les Allemands affrontent Benfica (3 pts) dans la soirée et ont l’opportunité de se hisser en huitièmes de finale.

.

Source: Belga