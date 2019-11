Le projet DigitalWallonia4.ai officiellement lancé à Namur

Le projet DigitalWallonia4.ai, qui vise le développement de l’intelligence artificielle en Wallonie, a officiellement été lancé mercredi à Namur, en présence du ministre wallon du Numérique, Willy Borsus (MR). Le projet DigitalWallia.ai est porté par l’Agence du Numérique et ses partenaires que sont Agoria, l’Infopôle Cluster TIC et le Réseau AI. Il a pour objectif principal d’accélérer l’adoption de l’intelligence artificielle (IA) en Wallonie et le développement de l’écosystème wallon de l’IA.

Outre de la sensibilisation et des formations, il comprend des actions concrètes d’accompagnement d’entreprises désirant incorporer l’intelligence artificielle dans leurs activités, jusqu’au développement de prototypes.

Dans le cadre de ce projet, Digital Wallonia a lancé un appel à candidatures « Start IA », destiné aux entreprises désireuses de bénéficier d’un accompagnement spécifique par un expert IA. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 11 décembre.

L’événement de lancement qui s’est déroulé mercredi à Namur rassemblait l’ensemble des acteurs mobilisés autour de ce projet, soit plus d’une centaine de personnes issues d’entreprises qui ont intégré ou souhaitent intégrer l’IA dans leurs activités et leur business model.

Pour la Wallonie, ce programme est une priorité en vue du développement des entreprises et de l’économie wallonne.

Source: Belga