Feux de brousse en Australie: un pompier volontaire accusé d’incendie criminel

Un pompier volontaire de 19 ans qui travaille pour le service d’incendies rural de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, est poursuivi pour avoir allumé sept feux de brousse, a déclaré la police mercredi. Cette inculpation pour incendie criminel intervient alors que plus de 100 incendies continuent à dévorer la côte est australienne. Des milliers de pompiers se battent pour parvenir à les contrôler.

L’individu a été surpris alors qu’il boutait le feu au bush, mardi, avant de retourner combattre les flammes au sein de son unité de pompiers volontaires. Cela s’est passé près de Bega, à 500 km au sud de Sydney, selon la police.

Il est accusé d’avoir allumé six autres feux de brousse depuis octobre et a immédiatement été écarté du service des pompiers. Le commissaire des services d’incendie ruraux a dénoncé une « trahison ».

Dans un autre dossier, un homme de 33 ans est également poursuivi pour avoir démarré des feux, mardi, qui ont détruit quatre véhicules à 200 km au nord de Sydney.

Plus de 50 personnes, dont la plupart sont mineurs, ont été inculpées pour des faits similaires à travers l’Etat.

Près de 130 feux sont en cours en Nouvelle-Galles du Sud. Quatre personnes ont perdu la vie et des centaines d’habitations ont été détruites depuis le mois d’octobre.

La faune souffre beaucoup de cet épisode. Notamment les koalas, dont une grande partie de l’habitat a été détruit.

