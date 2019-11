Affamées, deux fillettes finissent par se nourrir de papier peint

Une Ukrainienne de 25 ans a laissé grandir ses filles âgées de 5 ans et 1 an dans des conditions déplorables. D’après le Daily Mail, les petites filles affamées n’ont eu d’autre choix que de se nourrir comme elles le pouvaient, notamment avec du polystyrène ou du papier peint.

Anya et Diana, respectivement âgées de 1 an et de 5 ans, ont grandi dans un logement complètement insalubre, sous la surveillance d’une maman de 25 ans et de son compagnon. Celle-ci les a laissées grandir dans des conditions épouvantables. Les voisins déplorent d’ailleurs que le couple se disputait souvent et se battait. « Ils criaient très souvent après les enfants et ne s’occupaient pas d’eux. Les filles étaient souvent sales et négligées », rapporte une voisine.

La police a fini par sauver les deux petites filles, mais a affirmé être choquée par l’insalubrité et la malpropreté du lieu dans lequel elles vivaient. « C’était horrible. Les toilettes ne fonctionnaient pas et la famille utilisait la baignoire à la place. Celle-ci était recouverte d’une importante couche de saleté et infestée de vers. La puanteur dans les chambres était horrible et il était difficile de respirer », ont déclaré les autorités.

Du jamais vu

Les deux fillettes ont donc été transportées d’urgence à l’hôpital. Liya Segeda, la pédiatre qui les a prises en charge, a confirmé qu’elles souffraient de malnutrition. « Ici, à l’hôpital, les soeurs ont vu un pot et une literie propre pour la première fois », a-t-elle expliqué.

Un agent de police a par ailleurs expliqué: « Avec son compagnon, ils n’ont pas d’emploi. Ils vivent des allocations familiales. Les enfants mangeaient correctement une fois par mois. Ils dépensaient le reste de l’argent dans l’alcool. » Les services sociaux vont porter plainte contre la mère pour qu’elle soit privée de ses droits parentaux.